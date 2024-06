MESTRE - Tre condanne, ma per un reato contravvenzionale e la sospensione condizionale della pena, per due imprenditori del Veronese e il direttore dei lavori effettuati nel corso del 2019 nel parco di San Giuliano e che consistevano nello scavo di terreno dalla cosiddetta zona del Tamburello per rialzare la quota in corrispondenza del Polo nautico. I carabinieri forestali, nel corso di un controllo scoprirono che parte di quel materiale era costituito non da terriccio ma da materiali inerti con presenza rilevata di fibre di eternit.

IL PROCESSO

Sotto processo erano finiti Ugo Guglielmo Brunelli, 53 anni di Rovere Veronese, imprenditore edile; Roberto Venturini, 55 anni, di San Giovanni Lupatoto, anche lui imprenditore e Roberto Buzzo, 69 anni di Martellago, all'epoca dei fatti direttore dei lavori nell'ambito della trasformazione di una porzione del parco di San Giuliano in un'area attrezzata ad ospitare grandi eventi, come concerti di gruppi rock e pop con palchi anche molto grandi.

I tre erano stati accusati dal Pm Andrea Petroni di gestione illecita di rifiuti, poiché diverso materiale inerte proveniente dagli scavi sarebbe stato utilizzato come sottoprodotto per imbonire la zona del Polo nautico. Il Comune aveva dovuto sobbarcarsi l'onere di nuovi scavi e di nuove bonifiche per 170 mila euro.

Nel processo parallelo in abbreviato concluso pochi mesi fa, i tecnici comunali che erano finiti sotto inchiesta sono tutti usciti puliti.

L'altra accusa era il deposito incontrollato di rifiuti perché secondo l'accusa non avrebbero adottato le precauzioni previste in caso di ritrovamento di inerti e rifiuti pericolosi come fibre d'amianto.

Come è noto, il parco di San Giuliano nacque come parco urbano dopo che il terreno su cui sorge fu usato per decenni come discarica di sottoprodotti dell'industria di Porto Marghera. Il terreno fu bonificato negli anni Novanta fino a una certa quota e poi tombato e sopra fu posizionato terreno nuovo su cui far crescere gli alberi e le altre specie vegetali oggi visibili in tutta sicurezza. Logico quindi che ogni operazione su un terreno tanto delicato andrebbe effettuata con i guanti.

LE DIFESE

Nel corso della discussione, gli avvocati Maurizio Salvalaio e Alberto Barbaro per Buzzo e i colleghi Mattia Guidato e matteo Nicoli per gli imprenditori veronesi, hanno cercato di smontare l'accusa evidenziando come la quantità di rifiuti rinvenuta dai carabinieri fosse inconsistente rispetto alla quantità di terreno poi asportato per rimediare e comunque che altri materiali inerti sarebbero stati trovati a quote anche più basse.

Il Comune di Venezia aveva scelto di non costituirsi parte civile, così, in aula, a rappresentare la comunità danneggiata è stata l'associazione Amici del parco, assistita dall'avvocato Elio Zaffalon, alla quale il giudice Zancan ha accordato 15mila euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

I legali di Buzzo, gli avocati Salvalaio e Barbaro, attendono le motivazioni, che arriveranno entro 90 giorni, ma sono pronti ad impugnare.