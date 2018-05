Parcheggio selvaggio. In via San Donà c'è l'anarchia

di Alvise Sperandio

MESTRE - Macchine dovunque e strada sempre più pericolosa. In via San Donà, nel tratto tra piazza Carpenedo e via Ca' Rossa, regna sovrana l'anarchia. A tutte le ore del giorno, senza soluzione di continuità, c'è sempre chi non si preoccupa minimamente di mollare l'auto a bordo strada per andare a fare le proprie cose. Il risultato è un divieto di sosta sistematico che aumenta il rischio d'incidenti a scapito soprattutto dei ciclisti, che qui non possono pedalare su una pista riservata e sicura, e dei pedoni dal momento che non manca neppure chi ha l'idea geniale di parcheggiare con mezza macchina sopra i marciapiedi. Una scena che si ripete spesso, soprattutto sul lato del muro dell'ex monastero delle suore di clausura e che non poche volte costringe i passanti a scendere in strada per dribblare i veicoli.La situazione, già precaria prima, è sensibilmente peggiorata da quando è stata aperta una nuova pasticceria, perché molti clienti lasciano l'auto dove capita, tante volte non solo in divieto, ma persino contromano e sopra le strisce zebrate. Si aggiungono poi i furgoni per il rifornimento della merce ai vari esercizi commerciali della zona, che d'altra parte devono pur lavorare e per primi soffrono la mancanza di parcheggi in quello che è il cuore del quartiere. Ieri a metà mattina è capitato di vederne uno fermo con le quattro frecce addirittura in doppia fila a ridosso del semaforo con via Vallon e via Del Rigo, costringendo così il traffico a procedere a senso alternato. Pochi minuti dopo, sul posto è passata una pattuglia dei Vigili urbani che però non hanno emesso alcuna contravvenzione. Alla richiesta d'intervenire da parte di chi scrive, a sua volta alla guida e poco prima imbottigliato da questi divieti, la risposta è stata: «Non è questo il luogo per parlarne. Contatti lo 041274 (il numero del Comune, ndr). Adesso siamo impegnati». Anche nel tratto davanti alla casa canonica parrocchiale la fila delle auto parcheggiate a bordo strada è sempre garantita, con grossi pericoli per chi svolta da via Manzoni, in quanto la vista viene oscurata: e lì, ogni pomeriggio, ci sono centinaia di ragazzini che frequentano il patronato entrando e uscendo a piedi o con le biciclette in mezzo al traffico. Non va meglio neppure più avanti, all'altezza del bar dove i divieti di sosta quasi sempre comportano il restringimento della carreggiata rallentando il traffico.