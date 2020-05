VENEZIA - Tariffe scontate per i residenti in Veneto che vogliono parcheggiare l’auto al Tronchetto per recarsi a Venezia. Lo ha deciso Interparking Italia Srl, filiale italiana della capogruppo belga Interparking S.A./N.V., proprietaria di circa 900 strutture in 9 paesi europei, a supporto della cittadinanza veneziana nell’ambito della “Fase 2” dell’emergenza sanitaria scatenata dal Covid 19.



«La situazione del territorio di Venezia e Mestre è peculiare, in quanto si tratta di due realtà molto diverse ma comunque fortemente interconnesse da un punto di vista logistico – spiega l’amministratore delegato, Davide Fornasiero – Per questo abbiamo pensato di predisporre una selezione di prodotti scontati per tutti i residenti in Veneto, rispondendo alle istanze di Avm e dell’amministrazione comunale in modo da poter dare compimento al piano di riorganizzazione temporanea degli accessi veicolari alla città, garantendo 1500 posti auto complessivi, tra autosilos e piazzale esterno, a tariffe scontate». L’offerta messa a punto da Tronchetto Venezia Parking, sarà valida a partire da domani. «Prevede due tipologie di prodotto: una tariffa agevolata per la sosta giornaliera che passa dai 21 euro di listino a 8 euro dal lunedì al venerdì ed a 10 euro il sabato e la domenica - precisa il direttore Operations Jacopo Luxardi - Inoltre, abbiamo predisposto delle tessere scalari prepagate che permettono, senza distinzioni tra feriali e festivi, di sostare a 6 euro al giorno. Le tessere scalari hanno tagli da 30, 60 e 90 euro e garantiscono rispettivamente 5, 10 oppure 15 accessi giornalieri al parcheggio (con validità rispettivamente di uno, due e tre mesi). Entrambi i prodotti sono richiedibili presso l’Ufficio cassa al piano 0, settore E dell’autorimessa presentando un documento d’identità. L’auspicio è quello di poter dare un reale sostegno a chi ha necessità di raggiungere Venezia, ma non può farlo in modo diverso rispetto all’uso dei propri mezzi di trasporto». Inizialmente è previsto che le tariffe scontate restino disponibili per almeno 45 giorni ma, in caso di riscontro positivo, l’iniziativa potrà essere prorogata per una ugual durata. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.tronchettoparking.it Interparking Italia non è nuova a iniziative di questo tipo: in occasione dell’acqua alta eccezionale dello scorso novembre ha infatti concesso la sosta gratuita a tutti i volontari che si sono recati a Venezia per supportare l’emergenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA