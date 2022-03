Parcheggia l'auto in pendenza, freno a mano in tilt: la ritrova nel canale

VENEZIA - Disavventura stradale per un automobilista: questa mattina, 18 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Isonzo a Campagna Lupia per il recupero di un’auto finita nel canale di scolo Cornio per un probabile problema del freno di stazionamento: nessuna persona è rimasta ferita.

L’auto era stata parcheggiata in un piazzale in leggera pendenza quando si è mossa da sola scivolando in acqua. I vigili del fuoco intervenuti da Mira, Mestre con l’autogru e da Vicenza con il nucleo sommozzatori, hanno imbragato e recuperato l’auto, che è stata portata via dal carro attrezzi. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso iniziate alle 10:15 sono terminate alle 13 con il rientro delle squadre nelle sedi di servizio.