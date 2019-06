Parcheggi a strisce blu, a settembre cambiano le regole

di Elisio Trevisan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Il nuovo bando non c’è ancora e non arriverà prima di settembre ma quando verrà varato sarà una ulteriore rivoluzione per i parcheggi, perché cambieranno i perimetri delle aree nelle quali è stato diviso il centro della terraferma in base alle residenze; le aree verranno ridisegnate e diminuiranno di numero.Il bando per gli abbonamenti ai posti auto sulle strisce blu, intanto, è stato prorogato di sei mesi e molti mestrini stanno protestando perché dall’anno scorso stanno aspettando di poter acquistare un nuovo abbonamento. C’è chi ha il garage ma ha la seconda auto in famiglia e quindi ha bisogno anche di uno stallo, c’è chi è venuto a vivere a Mestre da poco e non sa dove mollare la macchina e via così, con molti atri casi in attesa di “giudizio”.