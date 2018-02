Parcheggio selvaggio in ospedale: multe in arrivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora parcheggi per disabili occupati da chi non è ha diritto nell’area di sosta dell’ospedale di, l’Ulss 4 avvia la linea dura. Sono continuate anche negli ultimi giorni le segnalazioni. Per questo l’azienda sanitaria del Veneto Orientale ha deciso di passare alle maniere forti. «Dopo i casi dei giorni scorsi – riferiscono alcuni utenti – le tre aree di sosta venivano ugualmente occupate da chi non ne aveva diritto, creando di conseguenza diversi disagi alle persone con difficoltà motoria». Ora partiranno le segnalazioni: in arrivo pesanti multe.