Parcheggi blu, la tariffa oraria raddoppia: da 45 a 90 centesimi

PORTOGRUARO - Ritocchi al rialzo per la sosta nelle strisce blu. Dopo aver adeguato le tariffe per l'utilizzo delle sale comunali, il Comune corregge anche quelle della sosta a pagamento nei 230 stalli del centro storico della città, fra le vie Corso Martiri della Libertà, Garibaldi, del Seminario e Cavour, definita dal 1994 zona di particolare rilevanza urbanistica. Le tariffe, che non hanno subito adeguamenti dal 2016, passano dai 50 a 90 centesimi l'ora (45 centesimi per la mezz'ora). Non sono tuttavia previsti importi minimi richiesti per la sosta. Rivisti anche gli abbonamenti, compresi quelli per residenti, commercianti e dipendenti. Se prima residenti e commercianti del centro storico erano stati agevolati negli abbonamenti mensili, fissati alla tariffa unificata di 20 euro, e i lavoratori pagavano un abbonamento mensile di 25 euro, ora si è ritenuto di dover stabilire condizioni diverse per la fruizione dei parcheggi a pagamento situati in Corso Martiri della Libertà, maggiormente richiesti, rispetto a quelli situati nell'asse viario Garibaldi-Seminario-Cavour



GLI ABBONAMENTI



Ecco quindi che per gli abbonamenti ordinari senza titolo si paga 20 euro a settimana e 59 euro al mese. Tariffe che valgono anche per i gestori di attività economiche o di servizio che vogliano sostare in Corso Martiri della Libertà. Gli abbonamenti agevolati per residenti e gestori di attività economiche o di servizio che vogliano sostare sull'asse viario Garibaldi-Seminario-Cavour pagano invece un abbonamento di 29 euro al mese e hanno diritto a un ulteriore abbonamento per nucleo familiare o attività economica a 39 euro al mese. Infine, gli abbonamenti agevolati per dipendenti che lavorino in centro storico l'abbonamento è di 39 euro al mese. Le zone a pagamento sono attive solo nei giorni feriali, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Con la delibera sono state confermate come ulteriori aree destinabili a parcheggio a pagamento in caso di stato di necessità, le vie Abbazia, degli Spalti, Belli, Borgo San Gottardo, Borgo San Nicolò, Borgo Sant'Agnese e Piazza Castello.«Siamo uno dei pochi Comuni del territorio che fa pagare la sosta in centro storico meno di 1 euro - commenta il sindaco Florio Favero - Questo adeguamento non nasce dalla volontà di fare cassa, ma dalle necessità espresse dai cittadini residenti in centro, nonché da quelle degli operatori delle numerose attività produttive e commerciali. Le tariffe basse che c'erano prima erano dettate da un particolare momento storico e non consentivano una corretta rotazione degli stalli. Con pochi euro si poteva infatti occupare il parcheggio per mezza giornata. Attribuendo più valore alla sosta in centro storico, pensiamo che questo adeguamento - conclude - possa disincentivare questa abitudine e consentire un utilizzo più consono degli stalli blu».