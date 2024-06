SAN MICHELE - La Prefettura ordina la rimozione del plateatico del ristorante, il proprietario protesta e fa incatenare i dipendenti davanti al locale. Mattinata movimentata ieri a Bibione Pineda, dove il titolare del ristorante "Acapulco" di viale dei Ginepri si è opposto all'ordine imposto dalla Prefettura di liberare parte del plateatico del suo ristorante. Un problema che si protrae da diversi anni che però non è mai stato risolto, tra misure e interpretazioni opposte che finora non hanno portato ad alcun risultato.

LA PROTESTA

«Mi hanno ordinato di rimuovere parte del plateatico del mio ristorante - spiega Franco Bedin - per realizzare un passaggio pedonale e posti-auto. Mi sono opposto perché il passaggio pedonale è sotto al portico, come ho concesso al Comune di San Michele già 30 anni fa: si tratta di suolo di proprietà del ristorante, portico compreso. L'allora responsabile dell'Ufficio tecnico chiese un passaggio per i pedoni, per questo concessi a tutti di poter passare sotto al portico del mio locale». Negli ultimi anni però sarebbe arrivata la richiesta di lasciare libero lo spazio davanti al locale, di fatto adibita a parcheggio. «Si tratta di una mia proprietà - ribadisce Bedin - che uso come plateatico».

IL CONTENZIOSO

Dopo anni di richieste di lasciare lo spazio per il passaggio ai pedoni, il ristoratore si è rivolto al Giudice di pace e poi al Tar, che però non si sono ancora pronunciati. Da qui l'interessamento della Prefettura, trattandosi per il Comune di un pezzo di strada di pertinenza sovracomunale: da Venezia è così arrivato l'ordine al Comune di rimuovere il plateatico. Ieri mattina Polizia locale e operai comunali sono arrivati con i mezzi per mettersi all'opera, ma hanno trovato ad accoglierli Bedin, il titolare, e i dipendenti, questi ultimi legati al plateatico del locale. Tutti sono stati identificati e il legale del ristoratore ha chiesto il rinvio del provvedimento di rimozione del plateatico.

LA RIVENDICAZIONE

«Abbiamo chiesto al Tar un'istanza urgente per mantenere ciò che è mio - conclude Bedin a fianco del suo avvocato - Ora attendiamo che si pronunci. Ribadisco di aver lasciato il passaggio ai pedoni sotto al portico di mia proprietà e per questo punto a mantenere il plateatico con i tavolini che mi permettono di lavorare».

Il ristoratore ribadisce che quei tavoli all'esterno dell'Acapulco sono fondamentali per poter lavorare. Dal Comune hanno quindi deciso di attendere un'altra decina di giorni per capire quali saranno le decisioni dei giudici amministrativi. Solo allora il Comune e la Prefettura decideranno come risolvere l'annoso problema. Pare che all'origine della controversia ci sia una questione di confini che le parti valutano in modo differente, tanto che ciascuno lamenta di essere proprietario di un terreno conteso. Un problema che a Bibione non sarebbe però limitato all'Acapulco: proprio a Pineda ci sono problemi anche con le strade che si intrecciano con la principale via dei Ginepri. Di fatto, pezzi di terreni trasformati nel tempo in strade per gli accessi alle abitazioni delle vacanze costruite negli anni. Le passate Amministrazioni comunali hanno deciso di installare luci pubbliche e naturalmente le fognature: ora però le strade sono sconnesse e più di qualcuno chiede al Comune di intervenire. L'ente pubblico chiede però di entrarne in possesso per poter intervenire e c'è chi storce il naso. Un cane, insomma, che si morde la coda e controversie che rischiano di trascinarsi per anni.