Paralizzata, deve aspettare un mese prima di avere l'attrezzatura di sostegno

VENEZIA -a causa di una malattia degenerativa, un'anziana era stata dimessa dal San Camillo senza gli ausili che le erano ormai diventati necessari: dal sollevatore, al collare, all'appoggiatesta. Tutto richiesto, successivamente all'Ulss, che impiega delle settimane per la consegna. Richiesto il 12 dicembre scorso, ora il materiale arriverà in settimana, ma nel frattempo la signora è stata ricoverata al Civile, per l'aggravarsi delle sue condizioni. A denunciare il caso è un'amica dell'anziana, che la segue come tutore legale. L'anziana, 81enne, senza familiari in vita, è stata colpita da una malattia molto grave che nel giro di pochi mesi le ha paralizzato gambe e