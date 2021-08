VENEZIA - Ci saranno tre atleti, di tre diverse discipline, a rappresentare lo sport veneziano alle XVI Paralimpiadi di Tokyo in programma da martedì 24 agosto a domenica 5 settembre. Si tratta di campioni di vita e di sport come la schermitrice Beatrice Maria Vio (nata a Venezia e residente a Mogliano), del nuotatore Antonio Fantin (Bibione) e della saltatrice in lungo, Francesca Cipelli (è nata a Dolo e risiede a Mira) che hanno tutte le...

