Papa Ottoboni, alleato della Serenissima contro i turchi

VENEZIA - Il suo regno durò 1 anno, 3 mesi e 26 giorni: dopo del suo, un solo altro pontificato fu altrettanto breve (con l'unica eccezione di Giovanni Paolo I nel 1978).

Eppure Pietro Vito Ottoboni, che il 6 ottobre 1689 prese il nome di Alessandro VIII divenendo il duecentoquarantunesimo papa della Chiesa Cattolica, in quel breve periodo riuscì comunque a lasciare dei segni, in positivo e in negativo: tra i primi rimane la celebre fontana dell'Acqua Paola, sul Gianicolo, che fece risistemare, così come fece abbellire la basilica di San Marco al Campidoglio; tra i secondi, va sottolineato come fu l'ultimo papa a perseguire una politica esplicitamente nepotistica, nominando cardinale il nipote ventiduenne Pietro Ottoboni (che fu l'ultimo della storia a ricoprire la carica di "cardinal nipote", assieme a un cugino di parte materna), malgrado il suo predecessore Innocenzo XI avesse esplicitamente proibito la pratica.

La storia



Ebbe anche il tempo di creare le diocesi di Pechino e Nanchino, creando 14 cardinali nel corso di tre distinti concistori. Inoltre, Alessandro VIII sostenne la campagna militare della Repubblica di Venezia contro l'impero ottomano per il controllo del Peloponneso (la Morea) e del Mar Egeo: donò viveri per riempire sette cambuse e inviò duemila fanti per la campagna in Albania. Nello stesso anno dell'elezione donò lo stocco pontificio e il berrettone al doge Francesco Morosini, che quella campagna aveva condotto prima di essere eletto a sua volta.

Una attenzione verso la Serenissima e un interesse a contrastare l’insorgere del potere Ottomano che non gli derivava solo dalla carica che rivestiva. Perché Pietro Vito Ottoboni era nato a Venezia il 22 aprile 1610, ultimo dei nove figli di Marco Ottoboni e Vittoria Tornielli. Il padre, che fu cancelliere grande della Repubblica, ottenne per sé e per i figli l’ingresso al patriziato nel 1646: fu una delle decine di casate nobiliari “fatte per soldo”, col versamento di centomila ducati nelle casse esangui della Serenissima, prosciugate dalla difesa di Candia in uno degli assedi più lunghi e tormentati della storia.

Dopo una prima formazione veneziana, Ottoboni studiò legge all’università di Padova, laureandosi talentuosamente a diciassette anni “in utroque iure” ovvero in diritto civile e in diritto canonico allo stesso tempo. Nel 1630 si trasferì a Roma dove prese gli ordini sacri, e subito iniziò la scalata alla gerarchia ecclesiastica: durante il pontificato di Urbano VIII fu referendario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, poi governatore di Terni, Rieti e Spoleto. Dal 1642 fu uditore della Sacra Rota e dieci anni più tardi - su richiesta della Serenissima - fu creato cardinale da Innocenzo X. Fu vescovo di Brescia, di Sabina, di Frascati e infine di Porto. Partecipò a cinque conclavi, incluso naturalmente quello che - il 6 ottobre 1689 (con un conclave iniziato il 23 agosto) - lo vide eletto al soglio pontificio.

Aveva in quel momento 79 anni: prima di lui solo Clemente X era stato eletto (pochi anni prima) a un’età così avanzata; dopo di lui nessun papa, fino a tutto il XX secolo, salì più al soglio così avanti negli anni.

In politica estera Ottoboni cercò di destreggiarsi tra l’impero di Leopoldo I d’Asburgo e il regno di Francia di Luigi XIV, in guerra tra loro, favorendo sostanzialmente i rapporti col Re Sole; Alessandro VIII, da parte sua, avversava la politica imperiale: l’imperatore aveva tralasciato la difesa della cristianità contro i Turchi per muovere guerra alla Francia; dal punto di vista del pontefice, la sua condotta era aggravata dall’alleanza tra il Sacro romano impero e il protestante Regno d’Inghilterra in funzione anti-francese.

Rispetto al governo della chiesa, Alessandro VIII decise di invertire le politiche economiche del suo predecessore riducendo la pressione fiscale al fine di aiutare le classi più disagiate. Ma la carità su vasta scala e altre spese (per le guerre contro i turchi) aggravarono la situazione finanziaria dello Stato. Inoltre stabilì che per le esequie del pontefice non si potesse spendere più di diecimila ducati. Morì il primo febbraio 1691 per un’infezione acuta alla gamba che degenerò in cancrena. È sepolto nella Basilica Vaticana.