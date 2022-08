Addio a Paola Bruna, una vita dedicata alla danza

VENEZIA - Una vera voce critica del mondo della danza, preparata e sagace, che proprio sul quotidiano Il Gazzettino ha trasmesso percorsi di grande acume, capaci di interessare addetti ai lavori come semplici appassionati e lettori. Purtroppo nei giorni scorsi, per l'aggravarsi della malattia, è mancata Paola Bruna, la cui formazione teatrale ha inizio presso la scuola veneziana di Giovanni Poli per poi proseguire in un lungo percorso.

Si trasferisce poi a Parigi e Londra per motivi di studio (si laurea comunque a Ca' Foscari in Lingue e Letterature straniere), per affrontare corsi e stage teatrali con figure come Grotowsky, Peter Brook, Meredith Monk. La passione per la danza si sviluppa a Londra, dopo studi a Venezia e Roma, presso la London Contemporary Dance School. Partecipa all'attività teatrale della compagnia d'avanguardia Hesitate and demonstrate, e firma le prime coreografie a Parigi, eseguite con Yves Chassin della Compagnia Internazionale del Marchese de Cuevas.

Quindi il rientro definitivo a Venezia, fondando prima la Scuola di Danza, poi approdando ad esperienze teatrali in tutto il Veneto, con sue direzioni.

E' stata socia fondatrice dell'associazione culturale Studio Insieme, parte integrante l'omonimo Laboratorio Teatrale, dal proposito di incentivare la conoscenza e la pratica delle arti: soprattutto tra i giovani, che amava frequentare mantenendo sempre intatto il suo spirito libero, scevro da compromessi, come può testimoniare chi l'ha conosciuta.

Fra corsi di scrittura poetica, reading e spettacoli, ha dedicato anche rassegne teatrali al fare teatro al femminile.

Apprezzata scrittrice di liriche, riunite in raccolte, nonché di un di un giallo ambientato a Venezia, confermano infine l'originalità della sua penna numerose recensioni dedicate agli spettacoli della Biennale Danza.