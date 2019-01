«Certi Panevin come discariche per sbarazzarsi di rifiuti, anche quelli industriali»

di Alvise Sperandio

MESTRE - «C'è chi approfitta dei Panevin per sbarazzarsi abusivamente di rifiuti domestici o addirittura industriali che andrebbero invece conferiti in discarica». A denunciarlo, intervenendo sulla polemica dello smog alle stelle provocato dai roghi accesi per l'Epifania, è l'eurodeputato trevigiano Andrea Zanoni che chiede ai Comuni di mettere in campo una task force per arginare il fenomeno. «Ogni anno la sera del 5 e del 6 gennaio spiega - tutto il Veneto viene invaso dal fumo. E siccome c'è chi, con il pretesto della tradizione, fa il furbo bruciando di tutto e immettendo nell'atmosfera diossina e sostanze nocive per la salute, diventa necessario stringere la maglia dei controlli. Servono pattuglie dei vigili urbani che girino il territorio e sanzionino i responsabili. Se non c'è sanzione,