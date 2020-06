La direttrice veneta: «Scuola ed elezioni, così si rischia di tornare in classe a ottobre»

VENEZIA - Carmela Palumbo, 58 anni, dopo quasi un decennio trascorso a Roma torna alla guida della scuola veneta a pochi giorni dall'inizio degli esami di maturità e con l'avvio dell'anno scolastico versione Covid tutto da organizzare. Nella capitale è stata prima direttore generale al Miur e poi capo dipartimento, ma ora che è rientrata ricopre quella carica al vertice della Ufficio scolastico regionale che l'aveva già vista impegnata tra il 2004 e il 2011. «In realtà non ho mai lasciato il Veneto - ammette - ho fatto la pendolare e il fine settimana rientravo a Rovigo da mio marito e mia figlia».

Un rientro in un momento complesso?

«Organizzare l'avvio del prossimo anno scolastico è una cosa molto delicata. La Regione Veneto ha già formato un tavolo tecnico con enti locali e dirigenti scolastici e noi ci uniremo, perché contiamo per fine giugno di dare alle scuole le indicazioni didattiche e soprattutto organizzative».

Con le elezioni regionali in sospeso non si ha nemmeno la data di inizio delle lezioni.

«Una situazione inaccettabile, le elezioni vanno fatte prima. Dopo che le sedi scolastiche sono diventate porti di mare con il via vai delle persone impegnate al voto che tipo di sanificazione bisogna fare prima di riaccogliere gli studenti in sicurezza? E poi ci sono i ballottaggi, così si rischia di far tornare gli studenti in classe a fine ottobre».

Zingaretti ha detto no alle sedi dei seggi nelle scuole.

«La politica faccia le elezioni quando vuole, ma dovrebbero smetterla di utilizzare le scuole come sedi per il voto».

Intanto è tutto pronto per la maturità?

«Le 937 commissioni venete sono al completo e si sono insediate e domani inizieranno gli esami per i 34.300 studenti».

Complicato organizzare l'esame in presenza?

«Non ci sono i problemi della Lombardia, solo per i presidenti c'è stata qualche nomina d'ufficio. Inoltre abbiamo usufruito di 2.170.000 euro destinati al Veneto tra i 39 milioni messi dal governo per tutta Italia».

Quindi esame con mascherina e distanziati?

«La commissione ha sei docenti interni e un presidente esterno. Lo studente toglierà la mascherina durante l'esame, saranno distanziati di due metri, potrà assistere alla prova una sola persona e tra un candidato e l'altro ci sarà un quarto d'ora per sanificare gli ambienti. Io però avrei fatto rientrare in classe i ragazzi degli ultimi anni».

In che senso?

«Come la Germania avrei fatto due settimane di lezione in presenza, li avrebbe aiutati. Invece si è scelto come spartiacque il 18 maggio per tutti. Eccetto i professionali che sono tornati in classe, ma qui la gestione è regionale».

E per settembre come farete?

«Le scuole venete dispongono di 25.760.000 euro dei complessivi 331 milioni del fondo nazionale. A questi si aggiungono i finanziamenti europei Pon per gli adeguamenti strutturali. Bisogna individuare i criteri per rendere le scuole sicure. Non esiste un modello per tutti è come un abito sartoriale che va fatto su misura».

Quali le priorità?

«Sarebbe utile, secondo me, intervenire su impianti e infissi che consentano il ricambio dell'aria. Un investimento che poi rimane. Inoltre bisogna reperire nuovi spazi».

Come ha trovato al suo rientro la scuola veneta?

«A Roma ho visto otto ministri, qui quando me ne sono andata c'erano presidente Luca Zaia e assessore Elena Donazzan e li ho ritrovati al mio rientro. Comunque ho apprezzato ancor di più la scuola veneta che si distingue per qualità, il livello dei nostri studenti è al pari dei migliori paesi europei, e per equità, non ci sono disparità tra territori e la dispersione scolastica è bassa. Il tasto dolente sono gli organici».

Quanti sono i precari?

«Nell'anno appena concluso sono state assegnate 13.770 supplenze, il 22% del personale è precario con punte del 50% nel sostegno. Ora si sommano anche 3.400 pensionati».



