Venezia solo terza ma nel 2019 giocherà in casa

di Tullio Cardona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Già il gozzo veneziano ieri sera dava l'idea che a Genova non era aria: dopo pochi metri dalla partenza si rompe uno scalmo e addio gara. La competizione prosegue a tre: la spunta Genova su Pisa, seguita da Amalfi. Niente da fare per Sebastiano Carrettin, Francesco Cardaioli, Daniele Viani e Isoken Obayagbona; al timone Sofia Minghetti. Alle 18.30 ecco iniziare, sul percorso dello specchio d'acqua di Genova Prà, la 63. edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare.I nostri partono moto bene, con le stesse 51 battute di Genova; ai mille metri i due galeoni sono ancora appaiati. Poco dietro c'è Amalfi e dietro ancora Pisa, praticamente mai in gara. Qui, proprio ai mille metri si decide la gara, perché Venezia molla un po', Genova aumenta le battute, seguita da Amalfi. Nei pressi del traguardo la sorpresa, capace di far ammutolire il pubblico presente: Genova cede ed Amalfi fa sua la gara staccando gli avversari di pochi metri...