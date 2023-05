Palio delle Repubbliche marinare a Venezia, tutto pronto per le sfide del 2 e 3 giugno

VENEZIA - Celebrare le rivalità e le imprese delle più note Repubbliche marinare italiane, ovvero Venezia, Amalfi, Genova e Pisa. È questo lo scopo del, la manifestazione sportiva istituita nel 1955 e che quest'anno, per la sua 68/a edizione, torna ad essere disputata nella laguna veneziana, prendendo quindi un posto di rilievo all'interno del ricco calendario di eventi del Salone Nautico. L'appuntamento è per, quando gli equipaggi femminili e maschili delle quattro città scenderanno nuovamente in acqua alla ricerca della vittoria.