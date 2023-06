Genova supera Venezia e rivince il palio delle Repubbliche marinare

VENEZIA - È stata vinta da Genova, seguita da Venezia, Amalfi e Pisa, la 68esima edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare che si è disputata ieri pomeriggio a Venezia.

Gli equipaggi si sono dati battaglia in acqua, in un campo gara di 2.000 metri, dai Giardini di Sant'Elena lungo il Bacino di San Marco fino al traguardo di fronte la Basilica della Salute. Alla boa di metà gara Genova, che si era aggiudicata anche la precedente edizione, ha allungato sugli avversari, presentandosi solitaria al traguardo. L'evento, ospitato a rotazione dalle quattro città, celebra le rivalità e le imprese delle Repubbliche marinare. «Complimenti a Genova - ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - ha fatto una gara eccezionale».



A bordo di ogni galea trovano spazio otto vogatori e un timoniere e i galeoni hanno colori riconoscibili: verde per Venezia, rosso per Pisa, bianco per Genova ed azzurro per Amalfi.La vittoria di ieri in Bacino di San Marco permette a Genova di muovere l'albo d'oro della regata delle Repubbliche marinare dov'è nettamente prima sempre Venezia, con 34 successi, seguita da Amalfi con 13, Genova con 10 e Pisa con 9. Il trofeo rimane nelle mani della città vincitrice per un anno, per poi essere rimesso in palio in occasione della regata successiva.

La giornata di ieri era stata anticipata venerdì dalla regata dei galeoni misti, vinta da Amalfi, unica a schierare quattro maschi e quattro donne mentre tutte le altre Repubbliche hanno fatto scendere in acqua equipaggi di sole atlete. Prima c'era stata la sfilata storica da Piazza San Marco fino in Arsenale e dedicata alla fastosa accoglienza riservata a Caterina Cornaro, nel 1489: regina di Cipro, donò l'isola alla Serenissima, che la proclamò "Figlia prediletta di Venezia". Ogni città ha sfilato con 80 figuranti, per un totale di 320 comparse.