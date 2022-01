SAN DONÀ - Durante la prima fase del confinamento i video, anche riguardanti allenamenti e fitness, per qualche mese hanno sostituto la presenza in palestra. E anche nella seconda fase sono stati riproposti, ma nell'ultimo anno in tanti vogliono tornare in palestra. Un servizio utile per la salute, che spesso si deve conciliare con gli impegni lavorativi e familiari. Anche per questo a San Donà è pronta ad aprire la prima palestra che sarà accessibile giorno e notte. L'inaugurazione si terrà nel pomeriggio di sabato 22, per il nuovo spazio FitActive in allestimento in via Vittorio Veneto, al posto del supermercato In's che si è trasferito qualche anno fa a poche centinaia di metri. «L'ingresso sarà consentito ad ogni ora, sette giorni su sette spiega l'area manager Mariama Thillo i servizi sono accessibili anche in orario notturno, dalle 21 alle 9 c'è un guardiano». Altro aspetto interessante riguarda l'abbonamento. «C'è ancora la possibilità di avere il pacchetto che comprende tutti i servizi al costo di 19,90 al mese continua - Nei giorni scorsi è partito il tam tam su Facebook e abbiamo registrato un ottimo riscontro». Nel frattempo la nuova attività ha portato all'assunzione di una decina di collaborati «tutti della zona: - precisa - a regime potranno salire a quindici persone. La palestra occupa 1.400 mq, dalle 9 alle 21 sono presenti gli istruttori, ma anche dopo le 21 sono disponibili alcuni personal trainer, in base alle necessità della clientela. Le aree attrezzate comprendono pesistica, macchine per la tonificazione, zona cardio e funzionale, e servizi aggiuntivi tra cui più di 40 ore di corsi di gruppo alla settimana, lampade abbronzanti, poltrone relax e pedana vibrante. C'è anche la possibilità di fare l'analisi della massa corporea, e un consulto dell'osteopata. Si tratta di servizi abbastanza richiesti da chi vuole sentirsi in forma». In Veneto è la quinta palestra allestita dalla holding Fitness investment, le altre sono a Padova, Treviso, Castelfranco e Marcon. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Andrea Cereser e il fondatore e presidente del gruppo FitActive Eduardo Montefusco.

