Palermo non iscritto al campionato, Venezia verso il ripescaggio in B

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venezia con un piede e mezzo in serie B, Palermo bocciato,salvo. Questo è il verdetti della, che ieri ha comunicato alle società l'esito dell'istruttoria sulle domande di iscrizione al prossimo campionato di B. Dopo una lunghissima attesa, è arrivata conferma: Palermo non risulta iscritto. Una sentenza annunciata, già praticamente scritta dopo la mezzanotte del 24 giugno, termine entro il quale i club avrebbero dovuto consegnare tutta la documentazione (con fideiussione da 800.000 euro a garanzia). Ma i rosanero, attraverso il presidente Salvatore Tuttolomondo, annunciano ricorso contro questa decisione.I rosanero avranno tempo fino all'8 luglio per agire, in un appello che se non dovesse essere respinto porterà nuovamente la commissione competente a riunirsi e pronunciarsi entro l'11 luglio. Il Venezia, che ha un nuovo tecnico, Alessio Dionisi, nel frattempo ha inoltrato - come preannunciato dal- la documentazione necessaria per la riammissione al campionato di Serie B 2019/2020, informando inoltre come nel pomeriggio di ieri il segretario generale arancioneroverde Davide Brendolin abbia consegnato, presso la sede della Lega di Serie B a Milano, la fideiussione bancaria di 800.000,00 euro a completamento della documentazionea. Un ulteriore passo in avanti verso quella che sembra una strada ormai completamente in discesa per il Venezia, che ora dovrà semplicemente attendere la data del 12 luglio.Ieri inoltre, sono arrivati i via libera sia per il Trapani che per il Chievo Verona, le due situazioni più a rischio oltre a quella del Palermo, con la Covisoc a riscontrare come ambedue le società abbiano il rispettato i criteri legali ed economico-finanziari previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al prossimo campionato, una notizia che rende così vana la domanda di riammissione presentata dal Padova sempre nella giornata di ieri: i biancoscudati ora possono solo sperare in un miracolo, legato alla situazione del Trapani, per poter essere riammessi in serie cadetta ed evitare la serie C. «Adesso attendiamo solo l'ufficialità della riammissione, che arriverà il 12 luglio - spiega il direttore generale del Venezia Dante Scibilia - non credo che il ricorso del Palermo sarà ammesso, poiché si possono contestare questioni di natura interpretativa o errori di valutazione, non integrare mancanza di documentazione. Noi abbiamo ricevuto il via libera dalla Covisoc, abbiamo provveduto a consegnare tutta la documentazione e continuiamo sulla nostra strada».