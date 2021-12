VENEZIA - Una trentina di posti letto sotto lo stesso tetto, con un'unica reception e una sala colazioni comune. Palazzo Odoni, Suites and Rooms, a due passi dal Gafaro, si era presentato così ai vigili in sopralluogo. In realtà, sulla carta, è la somma di due affittacamere e di un residence di due proprietari diversi. Quella gestione unitaria, però, non aveva convinto il Comune, che vi aveva ravvisato un albergo di fatto, in violazione della normativa. Erano seguite le contestazioni con relative ingiunzioni per un valore di qualche migliaio di euro, tutte impugnate dai proprietari. Una storia che si trascina da tempo, una delle tante che, nel corso degli anni, ha visto il Comune cercare di contrastare (spesso invano) l'avanzata del settore ricettivo. Ora è arrivata la sentenza, che accoglie la tesi dei proprietari. Palazzo Odoni non può essere considerato un albergo. Le vecchie sanzioni vengono annullate.



LA SENTENZA

La prima segnalazione su questa struttura ricettiva, ricavata in un bel palazzo che si affaccia sulla fondamenta che porta a piazzale Roma, risale al 2008. Dopo un sopralluogo i vigili contestarono la gestione unitaria da albergo di fatto. La causa si incardinò solo nel 2014, davanti al giudice di pace, dove i proprietari impugnarono le rispettive ingiunzioni. Seguì un'attesa di altri anni. Solo in questi giorni il giudice di pace, Nadia Santambrogio, ha depositato la sua sentenza. Il ricorso del proprietario del residence, Michele Giangreco, assistito dagli avvocati Alfredo Bianchini e Francesca Busetto, è stato accolto per una questione procedurale. Il Comune aveva notificato i suoi verbali troppo tardi: nell'ottobre del 2009, quando il sopralluogo dei vigili risaliva al marzo 2008. Un'attesa contestata dai legali e accolta dal giudice. Il ricorso dei proprietari dei due affittacamere, Alessandro Fabris e Alessandra Giangreco, assistiti dagli avvocati Claudio Codognato e Paola Klinger, è stato invece accolto nel merito. L'«insussistenza» e l'«irrilevanza» delle violazioni contestate sono state «condivise» dal giudice. In particolare la sentenza osserva come la normativa consenta di avere una reception e una sala colazioni comuni anche tra strutture diverse.



LA NORMATIVA

La «differenza principale» tra un affittacamere e un albergo - riassume il giudice sta nel numero di camere: non superiore a sei per il primo, non inferiore a sette per il secondo. La presenza di un'unica reception e di locali comuni per le colazioni «non sono sufficienti per ritenere che si è in presenza di un unico albergo» scrive ancora il giudice. Nell'attività di affittacamere, infatti, l'«offerta di servizi complementari», come la colazione appunto o la reception, «è consentita e nulla vieta che per tali servizi ci si possa servire di strutture comuni, eventualmente anche esterne». Ulteriore riprova, per il giudice, di non essere di fronte a una albergo camuffato la «gestione fiscale separata» tra le varie strutture.