Palazzo Erizzo, un altro albergo di lusso sul Canal Grande Foto

VENEZIA - Palazzo Molin Erizzo potrebbe diventare l'ennesimo albergo di lusso sul Canal Grande, dopo anni di inutilizzo: sembra ormai in dirittura d'arrivo la conclusione della procedura che porterà alla locazione dell'edificio, di proprietà dell'Agenzia del Demanio, a una società che si occupa di ricettività turistica di alto livello.

Fino al 2010, a Palazzo Erizzo, a fianco di Palazzo Marcello e del Casinò di Ca' Vendramin Calergi da un lato, e a Palazzo Soranzo Piovene dall'altro, già sede della Guardia di Finanza, c'erano gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Ci fu un momento in cui era stata ventilata l'ipotesi di accentrare nella sede veneziana tutto il personale, utilizzando anche l'adiacente e comunicante palazzo Marcello, ma poi prevalse la scelta della terraferma, con il trasloco a Marghera. Rimase solo un presidio in campo Sant'Angelo, nel convento adiacente alla chiesa di Santo Stefano.

Palazzo Erizzo fu poi utilizzato temporaneamente anche come sede della giustizia amministrativa: per un periodo, durante l'esecuzione dei lavori a Piazzale Roma, divenne sede del Tar, al pianterreno e della Corte dei Conti al piano superiore.

IL BANDO

Ora, dopo anni, il Demanio dovrebbe aver scelto il locatario: il primo avviso di manifestazione di interesse fu pubblicato a fine 2011, ma non riscosse particolare successo. Ci fu un nuovo tentativo a fine 2015, al quale si presentarono più soggetti interessati. Il canone di locazione richiesto era superiore ai 530 mila euro all'anno, ancora una decina di anni fa. Ma sugli aspetti economici doveva essere una apposita commissione ad acquisire tutti i dati e valutare le intenzioni del locatario.



LA SCELTA

In particolare il Demanio, nell'avviso pubblico, annunciava che la commissione avrebbe stilato una graduatoria in base al canone annuale che ciascuno avrebbe offerto; all'indicazione della destinazione d'uso dell'immobile che si sarebbe adottata (se diversa da quella a ufficio) compatibilmente con quelle ammesse; all'indicazione della durata della locazione; all'indicazione di massima degli interventi che si sarebbe inteso realizzare e del relativo impegno di spesa avendo cura di distinguere (eventuali) interventi di tipo strutturale edilizio da quelli strettamente funzionali alla destinazione d'uso.

Ora la complessa scelta è arrivati alle battute finali, e la scelta di chi gestirà il nuovo albergo è alle porte.