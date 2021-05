VENEZIA Raggiunto il picco, spinta la macchina a piena potenza dei giri, è ora di andare ancora oltre. E per farlo e rispettare così la volontà e il programma di vaccinare più persone possibili nel minor tempo possibile, oggi - ed è la prima volta - il maxi-hub del PalaExpo di Marghera continuerà a vaccinare fino alle 22 per mettere alle spalle i record toccati fino ad adesso e avvicinarsi a quote monstre in fatto di somministrazioni.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati