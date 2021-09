Torna "Paillettes sorridenti": in passerella imprenditori, politici e atleti modelli per un giorno

JESOLO - Torna a Jesolo la quinta edizione di Paillettes sorridenti. In Piazza Aurora, nell'arena al centro della Città di Jesolo, domani, sabato 18 settembre, dalle 20.30, in diretta radio e ripresi da testate televisive, un’ottantina di imprenditori, professionisti, giornalisti, politici e campioni dello sport da tutta Italia sfileranno in passerella, prestandosi al ruolo di “modelli e modelle d’eccezione” per una sera.

Abbigliati da maison prestigiose, rigorosamente Made in Italy, accessoriati con monili da sogno, truccati da squadre di professionisti internazionali, calcheranno la passerella con emozione. Alcuni verrano accompagnati dai loro figli e altri dai piccoli amici a quattro zampe. La serata raccoglierà fondi per l’associazione jesolana Il Girotondo che si occupa di formazione e lavoro per ragazzi disabili.

Davanti a un parterre di duecento persone, le note saranno affidate a Stefano Masciarelli, Gennaro De Crescenzo, Fabio Martorana, Irene Guglielmi, Symon Voice. Alla consolle, Francesco Torre, in arte Dj Flex.

Al termine della sfilata evento, intorno alle ventitre, punteggiata da momenti di teatro, danza e arte, gli ospiti si sposteranno presso la Tenuta Miglio rosso, a dieci minuti dal centro, per godere di una cena dai profumi e sapori di fine estate, curata dalla brigata del ristorante Alla Villa Fini di Dolo.