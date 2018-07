Nubifragio: dieci milioni di danni nel Padovano, decine di voli cancellati Proteste dei passeggeri di Ryanair

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Padovano in ginocchio: danni per 10 milioni di euro, oltre 150 alberi caduti, parchi pubblici chiusi, palazzo Zuckermann allagato, buona parte dei sottopassi cittadini finiti sott’acqua e polemiche del centrodestra. Quello di ieri è stato un risveglio difficile per Padova. Motoseghe in azione già dalla prima mattina, alcune zone della città ancora allagate, ingenti danni a edifici pubblici, case private e automobili. Per tutta la giornata, così, il sindaco Sergio Giordani, rientrato repentinamente sabato sera da un week end al mare, si è diviso tra i vari cantieri che sono spuntati come funghi in ogni angolo del territorio comunale.CAOS VOLI - Ieri sera segnalata la cancellazione di una mezza dozzina di voli a Tessera (Ve) con spostamento a Treviso causa il maltempo (almeno 4 erano Ryanair). I passeggeri interessati sono stati centinaia e si è creato caos con notevoli disagi.«E' emersa - spiega Maurizio B. - la disorganizzazione della compagnia irlandese: i primi voli dirottati hanno atteso un’ora per vedere una navetta che effettuasse il servizio di trasporto dall’. Alla partenza della prima navetta c’era una lunga coda di attesa senza indicazioni chiare per i passeggeri sballottati».Disagi anche al traffico aeroportuale dello scalo Canova di Treviso: alcuni voli in arrivo, domenica sera, sono stati dirottati su altri aeroporti.VICENZA - Disagi e grandine anche nel Vicentino, soprattutto fra Bassano e Schio.