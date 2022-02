Pacco bomba davanti alla casa dell’ex presidente del porto di Venezia Pino Musolino

VENEZIA - «Una cosa del genere lascia sgomenti e non trova nessuna motivazione o giustificazione. La vera preoccupazione riguarda mia moglie e mio figlio, perché per quel che riguarda il lavoro, non sono tipo che cambia idea con le intimidazioni». Così Pino Musolino, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ed ex responsabile del Porto di Venezia, racconta il ritrovamento di un ordigno di fattura rudimentale davanti alla porta della sua abitazione a Civitavecchia. Gli artificieri hanno provveduto a disinnescare la bomba, pare ad orologeria ed attiva.