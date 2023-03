Oviesse apre Piombo a New York, Madrid e Parigi

Massimo Piombo approda a New York (a Soho, 149 Spring Street) e a Madrid (Calle Coello 65), mentre procede il work in progress nello spazio di Parigi (193 rue St. Honoré) la cui apertura è prevista a fine maggio.

"Abbiamo scelto tre capitali che stanno trasformando la voglia di ripresa che si respira nel mondo in pura energia e sono oggi catalizzatori di nuove espressioni nella moda e nel lifestyle - dice Stefano Beraldo, Amministratore Delegato di Gruppo OVS – Abbiamo ritenuto che fossero le più adatte ad accogliere le straordinarie collezioni Piombo. Il mix tra il talento del designer e le capacità produttive all’avanguardia di OVS, genera un cocktail unico di equilibrio tra stile e prezzi sorprendenti. Piombo è già diventato in Italia un’icona del bello accessibile. Vogliamo portarlo al di fuori dei nostri confini".

Il viaggio, allora, diventa il filo conduttore. Un tour dentro la ricerca di Massimo Piombo, geniale nel mescolare giacche, camicie, maglie, T-shirt, pantaloni, gonne, appositamente studiati per fare in modo che tutto vada con tutto. Un gioco di abilità, un puzzle con infinite soluzioni, nello spirito di una collezione distintiva. E’ il tratto riconoscibile di Massimo Piombo, che parte dall’Italia e porta il suo gusto in giro per il mondo.

"Vorrei portare nel mondo l'essenza delle mie collezioni pensate per tutti, senza limiti anagrafici - dice Massimo Piombo, designer e direttore creativo di OVS - Una moda legata alla sensibilità italiana, fatta di molteplici variazioni, ispirata all'arte e al viaggio, nel legame fortissimo tra la cultura e la bellezza del nostro paese. A New York abbiamo scelto Spring Street perché è la strada dove è piacevole passeggiare, entrare nei negozi e nelle gallerie, un continuo dentro e fuori per farsi contaminare dal dinamismo cosmopolita di Soho".

Il concept dello store (1550 sqft) è stato ideato utilizzando materiali naturali, riciclati, rigenerati. Nel nuovo negozio, monocolore "Piombo Sky Blue", il designer ha immaginato un dialogo tra l'estetica e la funzionalità, per definire l'identità del brand e nello stesso tempo offrire al pubblico un luogo piacevole, dove ritrovarsi per guardare, toccare, condividere. Un background per far risaltare i colori e le fantasie delle collezioni, che si prestano a infinite soluzioni.

Piombo è l’essenza dell' “Italian style”, ma con l’aggiunta di tante sorprese: cultura e magia, eleganza e creatività, leggerezza e intelligenza, qualità e prezzo contenuto, gioia e una certa raffinata stravaganza.