Un altro ragazzo salvato da overdose, c'è una partita killer: 3 casi in 2 giorni

MESTRE - Il sospetto è che in città sia arrivata una partita di eroina particolarmente forte, e che i pusher la stiano vendendo tutta nella zona della stazione. Tre overdose in 24 ore, tutte in un raggio di poche centinaia di metri, sono qualcosa di più di un semplice indizio. La prima è avvenuta mercoledì: vittima un 30enne, arrivato da fuori provincia, che sarebbe stato salvato da un’iniezione di Naloxone da parte del personale del Suem. Questa sostanza, infatti, che funge da antidoto all’eroina...