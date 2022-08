MESTRE Sul fronte delle tossicodipendenze il 2021 è stato un anno record per la diffusione del Naloxone, il farmaco che salva la vita in caso di overdose da stupefacente. Il Serd, Servizio contro le dipendenze dell'Ulss 3 Serenissima ha, infatti, distribuito ben 600 fiale raddoppiando i numeri del 2019, quando l'iniziativa era partita, e aumentando quelli del 2020 e 2021 segnati dall'emergenza Covid. Il dato emerge in vista della Giornata internazionale della consapevolezza sull'overdose in programma mercoledì 31 agosto, con punti informativi su tutto il territorio. Ricorrenza che arriva proprio mentre è stato registrato un ultimo caso di vita spezzata dall'uso e abuso di droga: un 49enne si è accasciato senza più riprendersi su una panchina del parco di villa Ceresa, alla Giustizia, e vicino al suo corpo è stata rinvenuta una siringa. Si tratta dell'ottava morte per overdose dall'inizio anno. Nel 2017, l'annus horribilis per l'imporsi sul mercato dell'eroina gialla, il cui principio è potentissimo rispetto al normale, di morti se n'erano avute 19.

POSTAZIONI INFORMATIVE

Mercoledì prossimo, il Tavolo Bassa Soglia costituito dal Servizio per le Dipendenze e dal Servizio di Pronto Intervento Sociale, Inclusione, Mediazione e Lavoro di Prossimità del Comune di Venezia in collaborazione con il Gruppo Oltre dell'associazione Civiltà e Solidarietà, organizzano delle postazioni informative presso le cinque sedi del Serd di Mestre, Venezia, Mirano, Dolo e Chioggia (sul sito dell'azienda sanitaria si possono trovare tutti gli indirizzi e i riferimenti telefonici). Un altro banchetto in città è previsto in piazzetta Coin dalle ore 16. Anche qui, come dalle altre parti, l'utenza potrà ricevere materiali divulgativi e informazioni e le stesse fiale di Naloxone col kit per la somministrazione intranasale, previa valutazione da parte dei sanitari. «La strategia di prevenzione e gestione dell'overdose messa in pratica dal Tavolo Bassa Soglia ha coinvolto negli ultimi 2 anni le 10 strutture residenziali dell'Ulss3 che ospitano pazienti affetti da disturbo da uso di sostanze, con formazione specifica. È stato formato nel 2019 anche il personale infermieristico delle carceri di Venezia» spiegano dall'azienda sanitaria. Nel 2021 è stato avviato un progetto finanziato dalla Regione Veneto di Allerta Rapido per individuare in tempi brevi eventuali sostanze stupefacenti pericolose circolanti nel territorio, in collaborazione con il Laboratorio di Tossicologia Forense. E si è consolidata una regolare collaborazione con la Medicina Legale, Suem 118 e Pronto Soccorso dell'ospedale dell'Angelo sull'analisi del fenomeno. «Nel 2017 spiegano gli esperti del Serd anno in cui è stata avviata la strategia di prevenzione dell'overdose, siamo venuti a conoscenza di 19 decessi, mentre nel 2021 abbiamo avuto notizia di 9 morti: sempre comunque troppe e soprattutto sempre evitabili». L'Ulss 3 fa sapere che in media le cinque sedi Serd e il Servizio di Pronto Intervento Sociale consegnano all'utenza in un anno 600 fiale di Naloxone «perché il rischio di overdose che corrono i consumatori è quotidiano e sempre alto. Il Naloxone è un farmaco che contrasta gli effetti degli oppiacei, per cui in caso di overdose vengono annullati la perdita di conoscenza e l'arresto respiratorio, determinando il risveglio quasi istantaneo del consumatore, evitandone il decesso».