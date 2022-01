NOVENTA DI PIAVE - Stagione di saldi al Noventa Designer Outlet. Al via da domani le giornate degli sconti sull'abbigliamento per l'autunno-inverno nella cittadella della moda griffata che, dal 5 al 9 gennaio incluso, ossia fino a domenica, osserverà uno speciale orario di attività, esteso dalle 9 alle 21, con inizio anticipato e chiusura posticipata di un'ora rispetto al consueto. Lo stesso orario ampliato è previsto per il successivo weekend del 15 e 16 gennaio.

Noventa Outlet: saldi al via

Com'è ormai consuetudine, nella prime giornate dei saldi è atteso un folto numero di arrivi per cui, oltre ai circa 3mila posti auto interni all'outlet, è stato organizzato anche un servizio di parcheggi supplementare dalle 11,30 alle 21,30 nella vicina zona industriale, con un collegamento di bus navetta gratuito e continuato con l'Outlet.



Bus navetta per l'Outlet

Il servizio navetta in bus da Venezia sarà attivo negli orari usuali, con partenza dal Tronchetto e arrivo People Mover alle 9,25 e 13,25 e partenza dall'Outlet alle 16.05 e 19,35. Il bus ferma anche a Mestre-Stazione e all'aeroporto Marco Polo. E' possibile acquistare i biglietti per questo servizio sia a bordo che online.

Negozi a Noventa

All'interno dell'Outlet, l'offerta di 160 boutique di celebri brand continua ad ampliarsi con nuove aperture: per gli amanti dello sport è arrivato CMP, con un'ampia scelta di abbigliamento da montagna e outdoor, ha aperto un punto vendita Sisley, e poi Motivi e Oltre, entrambi marchi apprezzati di abbigliamento femminile che fanno capo al Gruppo Miroglio.



Nuovi brand nell'Outlet

Altri brand, infine, come Hugo Boss e New Balance hanno ampliato i propri spazi di vendita. Inoltre, la casetta magica, con le proiezioni dei disegni dei bambini, che tanto successo ha riscosso nella prima parte delle festività natalizie, rimarrà aperta fino a domenica, dalle 11 alle 19.



Regole Covid a Noventa

Al Noventa Designer Outlet viene dedicata massima attenzione ai protocolli di sicurezza anti-pandemia, prevedendo l'uso della mascherina anche all'aperto e accessi regolati nei negozi. Il Centro della moda ha da tempo ottenuto la certificazione dell'ente autonomo internazionale Bureau Veritas SafeGuard Covid 19 che conferma la sicurezza dello shopping nella cittadella.