Saldi all'outlet, il "nodo di Noventa preso d'assalto: traffico in tilt

NOVENTA DI PIAVE - Seconda giornata di saldi, e peraltro festiva, secondo assalto. Anche oggi l'outlet di Noventa di Piave ha fatto il pienone. Fin dalla mattinata, auto incolonnate in uscita al casello dell'A4 e rotatoria paralizzata con veicoli in coda nelle diverse direttrici di affluenza.



Parcheggi pieni, anche quelli delocalizzati e serviti quindi con bus navetta che porta i clienti ai negozi. Le auto lasciate un po' dove capita e gente - molti i genitori con bambini per mano o sui passeggini - che attraversava la strada da ogni parte.



Ad andare in tilt, quindi, non solo i negozi, specie quelli dai marchi prestigiosi, ma anche la viabilità locale con situazioni di rischio specie per i pedoni indisciplinati.





Ultimo aggiornamento: 16:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA