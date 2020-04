VENEZIA - Un’altra giornata piena di lutti: otto le persone che avevano contratto il corovavirus e sono morte nelle strutture ospedaliere del Veneziano, con tre anziani che arrivavano da Residenza Venezia, la casa di riposo di Marghera. Eppure il trend resta positivo: crescono i guariti, scende il numero dei contagiati. Sono ancora bollettini difficili da raccontare, quelli del Covid 19. Troppi i lutti, troppe il dolore dietro ad ogni vittima. Soprattutto, tra gli addetti ai lavori, c’è attesa per quel che accadrà nei prossimi giorni, con la ripresa delle attività, con la gente che già si muove di più. Il contagio manterrà questo trend, o si accenderanno nuovi focolai?

Intanto si contano le nuove vittime. In tutto otto morti, di cui sette del Veneziano. Nel triste bilancio diffuso ieri da Azienda Zero c’è infatti anche un decesso avvenuto all’ospedale di Jesolo ma che riguarda un religioso che viveva a Conegliano: padre Giuseppe Garbin, di 76 anni. Tra gli altri sette, ben tre solo spirati a Villa Salus, utilizzata come struttura per gli anziani usciti dalle terapie intensive. Tre ultraottantenni con patologie pregresse che non ce l’hanno fatta. Due donne provenivano da Residenza Venezia: M. F., 83 anni, di Mestre, e L. B., 90 anni, di Marghera, entrambe erano state ricoverate a Villa Salus a inizio aprile. La terza vittima è un uomo: A. N., 90 anni, di Spinea. All’Angelo, invece, è morto Ruggero Bogo, 93 anni, di Mestre. Altre tre persone sono spirate a Dolo. Tra loro, Leopoldo Fecchio, 70 anni, di Dolo. Tra le vittime anche un’altra donna che era ospite di Residenza Venezia.

Un elenco doloroso, ancora troppo lungo, ma che si colloca all’interno di un quadro che mostra una discesa del contagio regolare. I numeri, come si è già visto, vanno letti con criterio. I bollettini di Azienda Zero - che da ieri sono tornati ad essere due: uno la mattina, uno il pomeriggio - hanno dato ad esempio un’impennata di nuovi casi: più 55. In realtà, con buona probabilità, per una questione di conteggi dei tamponi. E il dato diffuso nel pomeriggio dall’Ulss 3, nel consueto incontro con i sindaci, registrava un più modesto e realistico più 14. Nuovi casi che, tra l’altro, sarebbero per una buona parte relativi a pazienti del Policlinico San Marco. Un dato insomma che non evidenzierebbe nuovi movimenti del virus nel territorio dell’Ulss 3.

Complessivamente i casi totali salgono a 2.421, di cui 807 attualmente positivi. Scendono i ricoverati (189, 21 in meno del giorno prima), ma con un aumento dei casi in terapia intensiva (17, più 4). Continuano, però, a crescere i guariti. Una delle tabelle distribuite ai sindaci dall’Ulss riguarda proprio l’andamento di positivi, guariti e decessi. Se questi ultimi purtroppo sono relativamente stabili, per positivi e guariti le curve sono nette e opposte. In una settimana, dal 20 al 27 aprile gli attualmente positivi sono scesi da 1.018 a 828, al contrario i guariti sono saliti da 977 s 1.342. Interessati anche le elaborazioni dell’Ulss sul rapporto con le altre province, rispetto al numero complessivo di contagi: Venezia, con oltre 2.000 casi, si colloca a metà strada tra Verona, che ha superato i 4.500 e Rovigo poco sopra i 400. L’incidenza poi è tra le migliori con 27,65 casi ogni 10mila abitanti, quando Padova ne ha 40,8, Treviso 27,89, Verona 48,85, Vicenza 29,81, Belluno 52,23, Rovigo 17,96. © RIPRODUZIONE RISERVATA