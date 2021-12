Una parte delle edizioni di Ottaviano Pietrucci, il primo stampatore di musica, prelevate nel 1835 è ancora custodita alla Nationalbibliotek di Vienna che non li restituisce a Venezia.

Ridateci i libri musicali di Petrucci! Se li sono presi gli austriaci nel 1835, li hanno portati a Vienna e lì ancora si trovano, nell'Oesterreichische Nationalbiliothek (Biblioteca nazionale austriaca). Si tratta di opere preziosissime, perché Ottaviano Petrucci è stato il primo, nel 1501, a stampare la musica con i caratteri mobili. Era originario di Fossombrone, nelle Marche, si era trasferito a Venezia, l'incontrastata capitale della stampa e dell'editoria di fine Quattrocento e appena iniziato il nuovo secolo pubblica lo Harmonice Musices Odhecaton (a Venezia non ne è rimasta neppure una copia) e dà il la a una nuova era: quella della stampa musicale.

Non sono stati soltanto i francesi a saccheggiare il patrimonio artistico veneziano e dei territori dell'ormai ex Serenissima, ma pure gli austriaci non si sono certo tirati indietro. E non sono stati soltanto quadri e statue a essere portati via, ma anche parti ingenti del patrimonio librario, spesso ritenuto a torto di serie B. «C'è una notevole attenzione», precisa Stefano Campagnolo, direttore delle biblioteche Marciana di Venezia e Nazionale centrale di Roma, «da parte del grande pubblico, per le opere d'arte sottratte illegittimamente, ma ne occorrerebbe altrettanta per libri e manoscritti, spesso veri e propri monumenti non meno significativi. Inoltre, a differenza delle opere d'arte, purtroppo, libri, documenti e manoscritti sono soggetti a una facile mobilità. Non dubito della correttezza delle istituzioni implicate: alcune sottrazioni sono da considerarsi accidenti determinati dagli eventi storici».



LIBRI PREZIOSI

L'ultima frase della dichiarazione di Campagnolo è riferita al perché questi stampati di Petrucci sono rimasti a Vienna, anziché tornare a Venezia nel 1919, come accaduto per altri esemplari. Quindi, come ha osservato la bibliotecaria Elisabetta Sciarra: «La collezione musicale della Biblioteca nazionale marciana è una delle più importanti del mondo, sia per la ricchezza dei fondi manoscritti, sia per quanto riguarda gli stampati, soprattutto per la musica a stampa del Cinquecento; basti pensare che di molte edizioni musicali cinquecentesche la Marciana possiede gli unici testimoni pervenuti». Andiamo con ordine. Quanto fossero preziose le edizioni a stampa di Ottaviano Petrucci è ben chiaro ai francesi del generale Louis Baraguay d'Hilliers che entrano a Venezia tra il 15 e il 16 maggio 1797. Tra le migliaia di libri depredati ci sono anche numerose edizioni musicali, in buona parte provenivano dalle biblioteche dei monasteri soppressi.



IL PARADOSSO

Si crea in tal modo un paradosso: quando torneranno, nel 1816, con le restituzioni seguite al congresso di Vienna, siccome le istituzioni da cui erano state prelevate non esistono più, finiscono alla Marciana contribuendo a creare quel primato nelle collezioni di stampati musicali di cui si è detto poco sopra. Comunque, tra i libri tornati nel 1816 compaiono anche cinque edizioni di Ottaviano Petrucci. I libri che avevano attirato le attenzioni dei francesi, ingolosiscono tuttavia anche gli austriaci: passano diciannove anni e nel 1835 vengono di nuovo portati via. Finiscono alla Oesterreichische Hofbibliothek (biblioteca imperiale) di Vienna, dal 1920 diventata Nationalbibliothek. I libri e i manoscritti vengono in parte restituiti nel 1868 in seguito al trattato di pace tra Italia e Austria, altri tornano nel 1919 a seguito della missione militare italiana di Guido Coggiola, allora direttore della Marciana. In questa seconda occasione rientrano a Venezia da Vienna anche i 57 volumi manoscritti dei Diarii di Marin Sanudo, la più importante fonte di storia veneziana per gli anni dal 1496 al 1533. Si pensava che tutto fosse rientrato alla Marciana, e invece no. Come accertato di recente da Elisabetta Sciarra, alcune parti delle opere a stampa di Petrucci sono rimaste a Vienna. Per la precisioni ventun segnature petrucciane della OeNB provengono verosimilmente da Venezia. Lo provano il confronto degli antichi cataloghi, alcune carte con note scritte palesemente dalla stessa mano che si trovano parte alla Marciana e parte alla Nazionale austriaca, nonché i segni combacianti delle rilegature disfatte. È plausibile che l'intera raccolta di messe stampate da Ottaviano Petrucci, oggi divisa tra Venezia e Vienna, fosse originariamente legata assieme, probabilmente in tre volumi, separati per le voci di alto, tenore e canto. Le parti di basso talvolta mancano sia negli esemplari presenti a Vienna sia in quelli di Venezia. Quindi è successo che quando Coggiola, il direttore della Marciana, è andato a Vienna nel 1919, dopo la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, non si sia accorto che le edizioni petrucciane erano state almeno in parte slegate, ha recuperato i volumi, ma non le singole parti che sono in tal modo rimaste in Austria. C'è qualche possibilità che queste parti dei libri stampati da Petrucci tornino e Venezia? No di certo, se non si dimostra interesse ad alto livello.



ARTE E POLITICA

L'arte è politica, lo è sempre stata, e il tema delle restituzioni è sempre stato regolato dai rapporti tra gli stati, a cominciare dalle restituzioni post napoleoniche, avvenute soprattutto in seguito alla sconfitta di Waterloo, o a quelle austriache, seguite alle sconfitte della terza guerra d'indipendenza e della prima guerra mondiale. Ma come non tutto è tornato dalla Francia, così non tutto è rientrato dall'Austria. Per esempio il paliotto ricamato da Ottavia e Pierina Robusti, figlie di Jacopo Tintoretto, si trova ancora a Vienna, in una collezione privata. Nel 1815 viene in visita nella riacquisita Venezia l'imperatore Francesco I d'Asburgo. L'anno successivo gli mandano come omaggio 14 quadri provenienti dallo smembrato Palazzo reale di Eugenio di Beauharnais, nelle Procuratie nuove. Il suo successore, Ferdinando I, nel 1838 si fa spedire 85 opere per l'Accademia di Belle Arti e 76 per la galleria del Belvedere, tutti quadri «della prima categoria», tra i quali Carpaccio, Vivarini, Veronese. Molte delle pitture partite nel 1838 tornano nel 1919, tra queste lo Hieronymus Bosch che si trovava nell'antisala del Consiglio dei dieci, un Tintoretto e un Paris Bordon che gli austriaci si erano presi per poi rinchiuderli in un magazzino, non ritenendoli degni di essere esposti. Sono invece rimasti a Vienna i due Canaletto che ancora oggi si ammirano nella pinacoteca dell'Accademia di Belle Arti.