CAMPOLONGO MAGGIORE - Campolongo piange la levatrice Nizza Callegari , morta a 92 anni lunedì scorso. Nota per essere stata l' ostetrica dei record : ha fatto nascere oltre 13mila bambini tra Riviera e Piovese e poi, una volta in pensione, ha continuato ad assistere le partorienti facendo venire al mondo altri 2mila bambini. Tra loro i suoi numerosi nipoti e bisnipoti.

Arrivata a Campolongo a 25 anni preso il ruolo di ostetrica condotta, aveva iniziato la sua attività già nel 49, quando di anni ne aveva 21, per non smettere mai fino alla soglia dei 90 anni di fare il lavoro che la appassionava e grazie al quale era riconosciuta come una vera autorità in tutto il territorio, stimata anche dai medici con cui ha collaborato negli anni per le sue competenze. Molti gli aneddoti che amava raccontare e ormai famosi, come il suo giorno da record quando in 24 ore fece nascere 7 bambini o l'impresa di aver fatto nascere un bimbo in una barca durante l'alluvione che colpì Campolongo nel 1966.

Oggi diverse generazioni accolgono con dispiacere la scomparsa della mamma delle mamme, che nel 2018 in occasione della Festa della mamma aveva ricevuto un riconoscimento alla carriera dal sindaco di Campolongo, Andrea Zampieri: «Sono molto addolorato per questa perdita -dichiara Zampieri-. Rivolgo ai famigliari a nome dell'amministrazione e dell'intera comunità le nostre più sentite condoglianze. Perdiamo un pezzo di storia dei nostri paesi ma sono certo che la nostra levatrice sarà ricordata a lungo in tante famiglie perché Nizza intrecciava la sua vita a quella di tanti mamme e papà in un momento di estrema gioia e per questo le persone la porteranno sempre nel cuore».

