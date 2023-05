VENEZIA - In un mese sono stati controllati 38 plateatici extralarge nei sestieri di San Marco e Dorsoduro e 20 sono stati multati perché non rispettavano le regole. Le sanzioni ammontano complessivamente a 5mila euro per violazione del Canone di occupazione suolo pubblico.



I COLPITI

Nel mirino della task force composta dagli agenti del Servizio Polizia delle Attività Produttive della Polizia locale e dai tecnici dell'ufficio Commercio ci sono finiti i pubblici esercizi che dopo la stagione del Covid (nella quale erano stati concessi l'ampliamento o l'installazione del plateatico senza la necessità di un'autorizzazione comunale) a fine dello stato di emergenza avevano fatto richiesta a Ca' Farsetti di continuare a poterne usufruire alle stesse condizione di prima, ricevendo un secco rifiuto. Il via libera, infatti, era arrivato soltanto per un numero molto ristretto di locali che si erano ampliati durante l'emergenza sanitaria, in base anche al rifacimento dei pianini da parte del Comune. Con il pronunciamento dell'ufficio Commercio, tutto sarebbe quindi dovuto tornare alla situazione del febbraio 2020 per i locali ai quali era stata stoppata la richiesta, ma così non è stato. A queste sanzioni si devono sommare quelle che verranno fatte dall' Ufficio occupazione suolo pubblico. Successivamente ci saranno le sanzioni per l'occupazione abusiva e poi ci saranno nel tempo le sanzioni accessorie (con due sanzioni per occupazione abusiva ci sarà la chiusura per tre giorni, alla terza sanzione la chiusura per 15 giorni, alla quarta ci sarà la revoca dell'autorizzazione del plateatico.



L'ASSESSORE

«I controlli hanno permesso di individuare chi non segue le regole - ha commentato l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga - La situazione sta migliorando: dopo la prima uscita che ha visto sanzionati 7 locali su 7, si è passati ad una percentuale di sanzionati del 50% alla seconda uscita e ad un 35 % (6 sanzionati su 17) nell'ultimo intervento. Non è piacevole sanzionare - conclude - ma bisogna continuare su questa strada di dialogo e lavoro in sinergia con le associazioni di categoria».