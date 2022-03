MURANO - Alle figlie Giulia e Sofia e agli amici ripeteva sempre: «Da chimica a cuoca è un attimo», poi prendeva il mattarello e si metteva all'opera. Se n'è andata col sorriso Michela Rigoni, muranese, a soli 55 anni. Fino alla fine ha combattuto contro un cancro che l'ha portata via in poco più di un anno.



LAUREA IN CHIMICA

Laureata in Chimica, madre di due gemelle, Michela era da sempre appassionata di cucina e aveva seguito questa sua inclinazione gestendo l'osteria Al Canton, a Murano, insieme a Cristiano Zecchin. La cucina, che per lei era un'alchimia, era il posto dove riusciva a esprimersi, dando vita a piatti che rispecchiavano la sua personalità così solare e semplice. Michela era sempre positiva, allegra e con tanta voglia di mettersi in gioco e sperimentare in cucina, dove le sue critiche più affettuose, le figlie, erano pronte ad assaggiare ogni suo piatto. Da lei, in quell'osteria all'angolo dietro alla Basilica dei Santi Maria e Donato, ci si poteva fermare per fare due chiacchiere, sedersi a bere un'ombra di vino e gustare un piatto a base di pesce. Appassionata della montagna, quando poteva scappava a fare una camminata sulle cime, in compagnia degli amici e di Giulia e Sofia. E in questi giorni i muranesi, increduli, si sono stretti al fratello, alla mamma e alle figlie, ricordando una donna coraggiosa, gioiosa, sorridente, che salutava tutti con un radioso sorriso sulle labbra, sempre disponibile ad accogliente, che sapeva cucinare cibi appetitosi con grande naturalezza. Aveva vissuto anche la malattia con coraggio e determinazione, affrontando tutte le difficoltà con il sorriso, consapevole che ogni singolo momento era regalato per sé e per le figlie. «Michela è mancata in punta di piedi, per non disturbare, circondata dall'affetto delle persone a lei più care, le amate figlie in testa - dice il fratello Angelo - Mi piace ricordarla com'era, sorridente, ironica, solare, felice. Fai buon viaggio sorellina mia, che la terra ti sia lieve». Il funerale sarà celebrato martedì alle 11 nella chiesa di San Pietro Martire.