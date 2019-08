Grate e filo spinato all'ex negozio bici. Il Comune chiude l'ostello della droga

di Davide Tamiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MARGHERA - L’ostello per sbandati ha chiuso. Almeno nella sua ultima versione:, abbandonato e in attesa di essere venduto all’asta, non sarà più un ricovero per. Che possano riuscire a entrare di nuovo, ora, è effettivamente difficile: grate alte due metri e mezzo, ancorate alla struttura in cemento dell’edificio, “decorate” in cima con un paio di giri di filo spinato, portoni sbarrati, accessi interni elettrosaldati. Se prima era sufficiente tirare un calcio a una porta di legno, ora per riuscire a occupare di nuovo quello stabile sarebbe necessaria un’attrezzatura da scassinatore (o da saldatore) professionista.