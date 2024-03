VENEZIA - L’esigenza sottolineata dall’Associazione per i diritti degli anziani (Ada) è davvero pressante in una città come Venezia, dove le persone over 75 più quelle non autosufficienti sono davvero molte. Le barche sono poche assolutamente non sufficienti anche per i soli malati cronici e i ricoverati nella varie case di riposo.

È il caso di una signora di 85 anni, malata di morbo di Parkinson e ricoverata al Carlo Steeb agli Alberoni. Ieri, denuncia la figlia, dopo una visita di controllo all’ospedale Civile, la poveretta ha dovuto attendere ben sei ore prima che una barca la portasse indietro. E, date le condizioni, non è che ci fossero alternative possibili. Solo aspettare.

«Si trattava di una visita neurologica - racconta la figlia - ed era stata organizzata in precedenza una barca per portare mia mamma dal Lido al Civile e poi per il ritorno dal Civile fino al Lido. Non si tratta di un capriccio, premetto, mia madre è una persona non autosufficiente e quindi non è contemplabile un’altra modalità di trasporto. La visita è stata puntualissima e si è conclusa nel giro di mezz’ora: avevamo appuntamento alle 10 e alle 10.30 eravamo già fuori».

E a quel punto sono cominciati i problemi.

«La barca infatti non c’era - prosegue - e non so quante telefonate di sollecito ho fatto. Vedevo una persona fragile, malata lasciata lì seduta, senza poter mangiare né essere mantenuta in condizioni di igiene ottimali. Le ho preso qualcosa da mangiare, poi visto che il tempo passava mi son dovuta organizzare con i figli che uscivano da scuola e trovare un’alternativa. Insomma, è stato un vero calvario quello che abbiamo passato. È vero che le barche sono poche e le richieste tante. Però questo problema c’è da sempre e forse nel 2024 si potrebbe anche cominciare ad affrontare. Solo dopo molti solleciti - conclude la figlia dell’anziana - la barca è arrivata alle 16.40 riportando mia madre al luogo dove è assistita».

Forse l’idea dell’associazione Ada potrebbe essere il punto da cui iniziare un ragionamento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA