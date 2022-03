VENEZIA - L'idea è vecchia di secoli: curare anche con la bellezza dei luoghi e con l'arte. Mancava però un vero e proprio piano attuativo. A stilarlo, tracciando linee che si fanno sempre più chiare, adesso è Acosi, l'Associazione culturale degli ospedali storici italiani. Venuta alla luce nel 2019 su impulso dell'Ulss 3 Serenissima di Venezia, Acosi riunisce quelle strutture antiche di secoli che non hanno mai abbandonato la loro vocazione ospedaliera conservando e valorizzando, allo stesso tempo, il patrimonio artistico e culturale che racchiudono e che, adesso, vogliono aprire al mondo.

OPEN DAY

Dopo quasi tre anni di studi e convegni l'occasione giusta per mostrare al mondo le ricchezze che gli ospedali storici celano dietro i propri ingressi arriverà ad ottobre quando le strutture verranno aperte ai turisti per delle giornate di visita. Una prima assoluta che l'associazione vuole fare diventare una sorta di quotidianità riuscendo a conciliare le esigenze di cura con quelle culturali. Il tutto con la regia dell'Ulss 3 Serenissima che con l'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia, il Civile, siede per il 2022 sulla poltrona della presidenza di Acosi. «Tanti turisti non hanno la possibilità di conoscere la bellezza conservata in queste strutture ed è un peccato: sono realtà uniche e vanno valorizzate», spiega Edgardo Contato, direttore generale dell'Ulss 3 e presidente di turno dell'associazione. Volendo fare una ricognizione, il Civile, da solo, cela al suo interno una biblioteca con capolavori di miniatura, la farmacia ottocentesca, il complesso dei Mendicanti (destinato a ospitare la Casa della Comunità) oltre alla Scuola di San Marco, scrigno di opere di Tintoretto, Palma il Giovane, Paris Bordone, Donato Veneziano e l'intera riproduzione del ciclo alessandrino di Gentile e Giovanni Bellini, Giovanni Mansueti, Vittore Belliniano per chiudere con il grande Crocifisso di Francesco Terrilli. «Quanti turisti sanno di un ospedale simile, va promosso», aggiunge Contato. «Questi ospedali, però, non devono diventare solo musei - puntualizza - perché da sempre sono luoghi di cura». Ecco allora che compito di Acosi è trovare il compromesso storico tra le due esigenze: una strada non facile se si considera che si tratta di strutture tutte vincolate dalla Soprintendenza e i cui lavori, comprese le ristrutturazioni, devono seguire binari rigidi dal rispetto dei materiali originali alle maestranze di livello chiamate a lavorare all'interno. «Lo stesso discorso vale con i progressi della medicina - fa presente Contato -. Ogni volta va trovata la chiave per far convivere macchinari sempre più avanzati con luoghi nati secoli fa pensando all'unico obiettivo di far rendere la struttura al massimo rispettandone la storia. Il vantaggio? Da una parte il paziente sa di essere ricoverato in uno degli ospedali più belli al mondo, dall'altra l'attività sanitaria dà la possibilità di preservare queste opere, valorizzandole».

I DIECI

Cinque i soci che nel 2019 hanno fondato Acosi: oltre al Civile, il Ca' Granda di Milano, l'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, l'ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma e gli Incurabili di Napoli. A loro se ne sono aggiunti successivamente altri cinque: il S. Antonio e Biagio e Arrigo di Alessandria, il complesso ospedaliero S. Giovanni Addolorata di Roma, gli Spedali Civili di Brescia, il Maggiore di Lodi e l'Unità Sanitaria Locale della Romagna.