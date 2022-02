SAN DONÀ DI PIAVE - Entro il 2024 saranno assunte 140 persone dall'Ulss 4, che vanno ad aggiungersi alle 63 contrattualizzate nell'ultimo trimestre. Tutto grazie al Piano triennale dei fabbisogni di personale approvato dalla Regione del Veneto, che ha così accolto la proposta dell'azienda sanitaria del Veneto Orientale. Il Piano dei fabbisogni di personale 2022-2024 indica le scelte strategiche che hanno portato alla sua redazione, dettate dal perseguimento degli obiettivi di salute e dal mantenimento dei livelli di assistenza. Tiene, inoltre, conto dell'attuale limitata disponibilità di alcune figure professionali sul mercato del lavoro, in particolare di medici e infermieri, anche se il reclutamento non si è mai fermato; infatti, l'Azienda emette continuamente avvisi per affidare incarichi temporanei e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

«Gli obiettivi contenuti nel Piano spiega il direttore generale Mauro Filippi riguardano, ad esempio, il potenziamento dell'attività chirurgica e di sala operatoria, attività questa in costante crescita negli ultimi anni e che vede anche molti friulani varcare il confine regionale per utilizzare le nostre strutture. Per potenziamento dell'attività chirurgica s'intende, ad esempio, lo sviluppo della chirurgia di giorno, day e week surgery, l'incremento delle sedute operatorie, l'attivazione di nuovi posti letto di degenza delle unità operative di area medica e chirurgica così come previsto dalle schede di dotazione ospedaliera. Inoltre il completamento del progetto di assistenza territoriale con l'infermiere di comunità e i medici di medicina generale già avviato nel 2021: poi ci saranno altri investimenti sul territorio previsti con il Pnrr».

LA DISTRIBUZIONE

Andando nel concreto, la programmazione triennale dei fabbisogni di personale prevede un incremento della pianta organica di oltre 140 unità. L'attività di reclutamento nel frattempo non si è mai fermata: infatti, tra ottobre e dicembre 2021 le assunzioni sono state complessivamente 63, di cui 39 a tempo indeterminato e 24 a termine. La maggior parte di queste unità sono oggi impegnate sul fronte Covid-19. Tra i nuovi assunti ci sono medici, fisioterapisti, ostetriche, dietisti, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, infermieri, operatori sociosanitari, ma anche amministrativi, in quanto la parte amministrativa gestisce le attività a supporto dei sanitari, quali gare per forniture di beni e servizi e assunzioni. Da qualche tempo l'Azienda sanitaria del Veneto Orientale ha iniziato a pubblicare, sui proprio canali social, messaggi per la ricerca di personale di tutti i profili.



APPELLI SOCIAL

Considerata la diffusione dei social network, l'Ulss 4 cerca di catturare l'attenzione anche di quanti possono essere interessati a un posto di lavoro nella sanità del Veneto Orientale. Qualche giorno fa la stessa Ulss 4 aveva informato della ricerca di specialisti per il reparto di Nefrologia dell'ospedale di San Donà, anche attraverso convenzioni con altre aziende sanitarie.