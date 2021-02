Entra nell'ospedale durante l'orario di chiusura e aggredisce un dipendente

VENEZIA, 06 FEB - La Polizia di Stato di Venezia denunciato un cittadino di nazionalità Giordana, classe '88, che ha cagionato gravi lesioni personali ad un dipendente dell'ex ospedale G.B. Giustinian. In particolare, il giordano si era introdotto, in orario di chiusura, nell'ospedale.

Nonostante gli inviti della Guardia Giurata ad uscire, questi dichiarava di voler restare nella struttura senza specificarne la motivazione. Accompagnato verso l'uscita, dopo vari tentativi di mediazione, all'improvviso l'aggressore si è scagliato contro la vittima che ha riportato, oltre alla frattura di alcune costole, anche l'abrasione della cornea. A pochi giorni dalla denuncia sporta dalla vittima, la sezione anticrimine del Commissariato San Marco lo ha individuato, deferendolo così all'Autorità Giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA