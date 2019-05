Angelo, nuovo Pronto soccorso: l'Asl cambia idea e punta su un'altra area

di Alvise Sperandio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Ampliamento dell'attuale e costruzione di uno nuovo di zecca, più grande. Giuseppe Dal Ben prepara la grande rivoluzione del Pronto soccorso annunciando un'importante novità: «Abbiamo valutato che quello che voi chiamate l'Angelino, cioè il nuovo Pronto soccorso, non sorgerà più di fronte all'attuale Pronto soccorso, come si era immaginato in prima battuta. Lo realizzeremo invece sul terreno dove era stato immaginato il Centro protonico. È chiaro che sarà...