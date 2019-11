di Maurizio Dianese

MESTRE - Situazione critica all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Al punto che per il 2 dicembre è programmato un picchetto dei sindacati – Cgil, Cisl e Uil – all’ingresso dell’ospedale, con conseguente blocco delle attività non urgenti. Significa che anche le sale operatorie andranno a scartamento ridotto e quindi potrebbero saltare gli interventi programmati per lasciare spazio esclusivamente a quelli urgenti. Ma anche nei reparti e negli ambulatori ci potrebbero essere difficoltà. La protesta parte stavolta dalle sale operatorie e il problema è sempre lo stesso e cioè la carenza di personale. Finora, però, si era sempre parlato di carenza di medici, mentre il problema è forte anche sul fronte infermieristico e degli operatori socio sanitari. Le carenze sono pesanti nelle sale operatorie, ma