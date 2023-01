Oscar, 8 film di Venezia 79. in lizza a Los Angeles con 24 nomination. Ecco quali

VENEZIA - Ben 8 film presentati alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia hanno ricevuto nomination agli Oscar 2023 («Gli spiriti dell'isola-The Banshees of Inisherin», «Tàr», «The Whale», «Living», il film Leone d'oro «All the Beauty and the Bloodshed», «Argentina 1985», «Bardo-La cronaca falsa di alcune verità», «Blonde») con 24 candidature complessive ottenute.

Nove candidature sono state da «Gli spiriti dell'isola» (The Banshees of Inisherin) di Martin Mc Donagh: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale (Martin Mc Donagh), miglior attore protagonista (Colin Farrell), miglior attrice non protagonista (Kerry Condon), miglior attore non protagonista (Brendan Gleeson e Barry Keoghan), miglior colonna sonora, miglior montaggio.

In concorso a Venezia 79, «Gli spiriti dell'isola» aveva visto l'affermazione di Colin Farrell, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, e di Martin McDonagh per la miglior sceneggiatura. «Tàr» di Todd Field ha ottenuto sei nomination: miglior film, miglior regia, migliore attrice protagonista (Cate Blanchett), miglior sceneggiatura (Todd Field), miglior fotografia, miglior montaggio. In concorso a Venezia 79, «Tàr» aveva visto l'affermazione di Cate Blanchett, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile.

Hanno ottenuto le altre candidature 6 film presentati alla 79esima Mostra Internazionale Cinematografica: «All the Beauty and the Bloodshed» di Laura Poitras, Leone d'oro (miglior documentario); «Argentina, 1985» di Santiago Mitre (miglior film internazionale); «Bardo, la cronaca falsa di alcune verità» di Alejandro G. Iñárritu (miglior fotografia); «Blonde» di Andrew Dominik (miglior attrice protagonista Ana De Armas); «Living» di Oliver Hermanus (miglior attore protagonista Bill Nighy, miglior sceneggiatura adattata); «The Whale» di Darren Aronofsky (migliore attore protagonista Brendan Fraser, miglior attrice non protagonista Hong Chau, miglior trucco). La Biennale di Venezia, con una dichiarazione, «si congratula vivamente con tutte le personalità e le produzioni della 79esima Mostra nominate, e con i candidati del cinema italiano Alice Rohrwacher per il miglior cortometraggio 'Le pupillè, e Aldo Signoretti per il trucco di 'Elvis'»

Le 9 candidature per «Gli spiriti dell'isola» (The Banshees of Inisherin) di Martin Mc Donagh con Colin Farrell (Coppa Volpi a Venezia). Nomination anche per Cate Blanchett, Coppa Volpi a Venezia per «Tàr» e per il film Leone d'oro «All the Beauty and the Bloodshed» di Laura Poitras Venezia, 24 gen. - (Adnkronos)