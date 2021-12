VENEZIA - Ye-Oh! è l'undicesimo singolo pubblicato da Ornello, al secolo Alessio Centenaro, cantautore veneziano, già frontman dei Boxmen band garage rock. Ye-Oh!, brano nato in questi ultimi mesi di pandemia, gioca con un neologismo inventato: quando tutto va abbastanza male ecco Ye-Oh! che è l'esatto contrario del famoso e spesso citato Oh-Yeah!. Scanzonato, sarcastico e squisitamente pop, il singolo è accompagnato da un video dove improbabili amanti della musica hard rock ballano a colpi di headbanging, i violenti movimenti della testa a tempo di musica, tipici del metal estremo. Testi irriverenti e surreali, dedicati al disagio in tutte le sue molteplici sfaccettature ed un sound pop orecchiabile, caratterizzano la produzione di questo prolifico cantautore che pubblica periodicamente i suoi singoli su Spotify e su tutte le piattaforme digitali, oltre a portare la sua musica in tour.



Alessio Centenaro ha all'attivo una pubblicazione su Rolling Stone Italia e la partecipazione al Festival della Bellezza in Sardegna, oltre a tanti spettacoli di successo che finiscono quasi sempre in un grande karaoke. Nel 2020 si era iscritto a Sanremo Rock giungendo tra i selezionati per la finale, kermesse che poi ha scelto di disertare: una decisione personale - spiega - la partecipazione alla finale è infatti a pagamento, non molto in realtà, circa 150 euro, ma non mi andava di pagare per esibirmi. Camaleontico nei suoi mille travestimenti, il cantautore veneziano vanta importanti collaborazioni anche con il mondo dell'illustrazione, del fumetto e delle sperimentazioni live streaming. Insieme ad Ornello suonano nel disco e dal vivo: Lore Petruglio (chitarre), Ermanno Barsè (tastiere) e Gin Reaper (batteria e percussioni).