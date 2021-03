Viaggio nelle origini di Venezia. Nuova collana con Il Gazzettino

«L'alba di Venezia fu militare». Si chiude così il primo dei quattro volumi scritti da Federico Moro sulle origini di Venezia, in edicola da oggi con Il Gazzettino al prezzo di euro 7,90 più il quotidiano. Si intitola Venezia. L'alba di un nuovo giorno 402-421, edito dalla goriziana Leg. Il libro ripercorre in parte strade già battute, ovvero che Venezia avesse origini romane, che la laguna non esistesse in età classica e la costa fosse costituita da terre coltivate, e in parte si inoltra in nuovi itinerari, cioè che i progenitori dei veneziani attuali non fossero popolazioni autoctone, ma militari e quindi in buona parte di origini barbariche insediati in una zona teatro di numerose scorrerie, come la terraferma adriatica. I veneziani delle origini erano sempre pronti a menar le mani e in questo l'autore vede un possibile punto di partenza. «A convincermi della derivazione militare della Venezia delle origini», spiega Federico Moro, «è stata la constatazione dei processi intervenuti a modificare la società tardo antica, da cui deriva il feudalesimo tra l'altro. Un fenomeno dato quasi per scontato, ma dal quale discendono molte conseguenze finora poco valorizzate. Una società militarizzata è dominata dalla cultura del soldato e sviluppa una mentalità guerriera. Così la figura al vertice dello stato sarà prima di tutto un comandante: il duca/dux poi doge appunto. Allo stesso tempo, però, deve sapersi adattare all'ambiente in cui opera: la scelta marittima, cioè abbandonare la terra per l'acqua, costringe a sviluppare approcci diversi e profondamente innovativi. Venezia come stato marittimo e grande potenza navale nasce in questo modo. I soldati diventano marinai».



LE IPOTESI

Un'ipotesi completamente nuova, come si è detto alla quale Moro si riallaccia così: «Le radici, spesso, si collocano lontano dall'immagine costruita dal tempo e dagli uomini: in particolare quelle autentiche e non forgiate seguendo precise finalità politiche e ideologiche. In materia, il caso di Venezia è esemplare». Il 421, l'anno della mitica fondazione della città è particolare, è l'anno in cui, l'8 febbraio, Costanzo III, marito di Galla Placidia, viene proclamato Augusto, cioè imperatore. La capitale è Ravenna e quindi i primi insediamenti venetici fanno parte di un sistema difensivo e commerciale che va dalla città romagnola ad Aquileia. «Le origini di Venezia», dice ancora Federico Moro, «si collocano nei processi in corso nella Tarda Antichità nell'intero bacino del Mediterraneo: impossibile comprenderle riducendo l'orizzonte visuale al solo arco costiero della Venetia. La ricerca, però, ha evidenziato la necessità di affondare ancora di più nel tempo, almeno fino alla Roma repubblicana che conquista la Cisalpina, con qualche divagazione fino alla grecità adriatica. Da qui l'idea di fondo: i veneziani non vengono da qualche parte, qualunque questa sia, ma si formano sulla costa, società che costruisce se stessa allo stesso modo dell'ambiente».