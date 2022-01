Vanno a trovare l'amico a casa e lo trovano morto

PORTOGRUARO - Vanno a trovare l'amico e lo trovano morto. A perdere la vita Oriano Bozza, 59enne di Portogruaro, che nei giorni scorsi è deceduto per un infarto. L'uomo era a casa, al civico 18 di via Bassie, nella zona di Noiari di Portogruaro.



GLI AMICI

«Eravamo andati a fargli visita - raccontano gli amici - Quando eravamo sull'uscio abbiamo subito capito che c'era qualcosa che non andava, perché sulla porta c'erano le chiavi all'esterno. Non era da lui lasciarle fuori la notte». Con ogni probabilità il 59enne deve aver accusato un malore e il suo tentativo di chiedere aiuto è legato a quelle chiavi appese fuori la porta. «Siamo entrati e lui era steso sul pavimento, a fianco del divano letto. Abbiamo chiesto aiuto al 118, però purtroppo Oriano era deceduto probabilmente nella notte». «Era una persona splendida - ricordano ancora gli amici -, di una bontà unica. Non ci ha mai fatto mancare il suo affetto e la sua vicinanza. Ha lasciato in tutti noi un segno indelebile. Vogliamo ringraziare chi gli è stato vicino, lo ha aiutato, assistito e soccorso»

Oriano Bozza, che a lungo ha lavorato come gommista e meccanico all'ex impresa di costruzioni Acco di Portogruaro, da 18 anni soffriva per i postumi di un ictus. «Dopo una notte di lavoro in autostrada per dei lavori di asfaltatura - ricordano gli amici -, stava tornando a casa la mattina ed era andato in centro per alcune faccende quando fu colto dal malore». Oriano Bozza lascia i cugini e tanti amici. Il funerale sarà celebrato domani alle 15.30 nell'Abbazia di Summaga dove stasera, alle 19, sarà recitato il Rosario.