Oriago. Addio nonna Gina, morta a 103 anni: «Una delle donne più eleganti del paese»

ORIAGO - Oriago perde un'altra ultracentenaria: è mancata nei giorni scorsi Gina Pittarella, 103 anni, in via Veneto la ricordano in molti come una delle donne più curate ed eleganti del paese. Gina si era trasferita con il marito Domenico Mattiocco, scomparso quasi 20 anni fa, e dal quale non aveva avuto figli, a Oriago per accudire gli anziani genitori ma per molti anni aveva vissuto nelle maggior città d'Italia tra le quali Roma e Napoli lavorando negli alberghi.