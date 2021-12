MIRA - Stroncato in pochi mesi dal male, Oriago piange Enrico Dante 31 anni (nella foto). Il sorriso e l’allegria di Enrico erano contagiosi, come lo era la sua voglia di divertisti e di stare in compagnia come testimoniano in questi giorni gli amici del trentunenne scomparso giovedì scorso a seguito di un male che non gli ha lasciato scampo. «E’ successo tutto così in fretta – racconta la sorella Laura –. A fine agosto gli è stata diagnosticata la malattia e a settembre ha iniziato subito la chemioterapia allo Iov di Padova. Mio fratello ha sempre affrontato le cure con serenità e positività, restando in contatto con gli amici, e le sue condizioni sembravano buone al punto che lui stesso sperava di rimettersi per la prossima estate e tornare in barca. Invece nell’arco di qualche giorno le sue condizioni sono peggiorate ed il male si è diffuso prendendo anche le vie respiratorie». Enrico lavorava a Marghera ma la sua vera passione era la barca. In tanti in questi giorni hanno espresso la propria vicinanza ai genitori Paola e Luciano e alla sorella Laura ricordando i tanti momenti di allegria che Enrico, con il suo carattere buono e solare, sapeva trasmettere. Il trentunenne amava anche le auto e per qualche anno aveva fatto parte del team Colonna Racing Formula Driver partecipando ad alcune gare di guida sportiva. «Ciao dai “barenanti”, ciao dai “driveristi” ciao da tutti noi – hanno ricordato gli amici del Team Colonna – da tutte le scuderie con cui abbiamo condiviso insieme a te tantissimi bellissimi momenti». Enrico lascia oltre a mamma Paola e papà Luciano, la sorella Laura e all’amatissima nipotina Anita. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Bosco di Oriago. Sarà possibile seguire i funerali anche in diretta streaming nella pagina Fb delle imprese funebri Lucarda. Eventuali donazioni allo Iov di Padova nel sito www.dona.ioveneto.it.