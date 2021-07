Coktail alla Fondazione Cini, sospesa la fermata Actv dell'isola di San Giorgio

VENEZIA - G20 in città, rivoluzione anche negli spostamenti dei veneziani. Con un annuncio sui social, l'azienda di trasporto pubblico Actv ha comunicato che oggi, dalle 17.30 alle 23, sarà sospesa la fermata dell'isola di San Giorgio. Un provvedimento che è stato disposto per motivi di sicurezza in quanto è previsto, nell'ambito del G20 dell'Economia, un appuntamento dei partecipanti che sarà ospitato alla Fondazione Cini. Si tratterà di un cocktail di benvenuto blindatissimo, controllato a vista e a distanza da centinaia di agenti.