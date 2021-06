Venezia. Ordinanza anti movida a Venezia: si beve e si mangia solo al tavolo

VENEZIA - Nonostante la zona bianca in atto già da una settimana, Venezia rinnova anche per questo weekend l'ordinanza anti-movida che prevede la somministrazione e la consumazione di alimenti e bevande esclusivamente al tavolo dei locali in alcune zone del centro urbano, per evitare assembramenti che aggravino la diffusione di Covid 19. Fino a domani, dalle ore 15.00 alle 24.00 «ferma restando la possibilità di somministrazione e consumazione al banco - è scritto nell'ordinanza - nel rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale di un metro tra cliente e cliente, è consentita la somministrazione e la consumazione di alimenti e bevande esclusivamente al tavolo».

«Il provvedimento - sottolinea l'assessore comunale al Commercio, Sebastiano Costalonga - ribadisce il divieto di vendere alcolici o bevande in bottiglia dopo le 21.00 alle attività commerciali e agli artigiani. L'Amministrazione si sta muovendo nell'ottica di restare vicina alle attività, in questo momento ancora critico. Andiamo avanti insieme, e con la collaborazione di tutti torneremo finalmente alla normalità».